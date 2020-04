Halloween Eerbeek naar volgend jaar

EERBEEK – De zevende editie van Halloween Eerbeek laat een jaar langer op zich wachten, meldt de organisatie. Halloween Eerbeek zou in oktober dit jaar plaatsvinden. “Nu evenementen vanwege de coronamaatregelen tot september een halt zijn toegeroepen, is het voor ons te onzeker of we voldoende toezeggingen kunnen verkrijgen van locaties en ondernemers.”

Hoewel het evenement Eerbeek veel kan brengen na de crisis, vraagt het ook veel inbeng van Eerbeekse ondernemers. Deze inbreng wil de organisatie nu niet vragen. Om geen afbreuk te doen aan de spanning en sensatie van Halloween Eerbeek is dus besloten alle activiteiten door te schuiven naar volgend jaar.

www.halloweeneerbeek.nl