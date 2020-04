BRUMMEN – Op de Wethouder Giermanstraat in Brummen is vrijdagmiddag 3 april een automobilist met zijn auto tegen twee geparkeerde auto’s aangereden. Omstreeks 16.15 uur werden hulpdiensten gealarmeerd. Een man op leeftijd raakte door onbekende oorzaak van de weg en knalde tegen twee geparkeerde auto’s. De schade aan de drie auto’s is groot. De bestuurder is in de ambulance behandeld, maar hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink