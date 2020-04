Graftrommels op oude Loenense graven

LOENEN – De mannen van Stichting Historie Loenen hebben in de korte tijd van hun bestaan al veel (goed) werk verricht. Niet alleen het verzamelen van oude ansichten en foto’s van Loenen, het organiseren van exposities, het uitbrengen van een fraai oorlogsboek maar ook de restauratie van graftrommels op het kerkhof bij de Protestantse kerk in Loenen.

Op veertien (zeer) oude graven waren deze unieke trommels nog te vinden. Door weersinvloeden waren de meeste trommels minder fraai. Bij sommigen was het glas gebroken. Enkele waren nog geheel intact. Voorzitter Jan Janssen vond dit erg jammer en heeft zich met zijn mannen en een aantal vrijwilligers druk gemaakt om de trommels weer prachtig te herstellen. Het resultaat mag er zijn. De graftrommels kregen onlangs wederom een plekje.

Graftrommels waren vooral in de twee vorige eeuwen als versiering van graven in trek. Het waren zinken bakken of teilen, waarin zich prachtige stoffen of porseleinen bloemstukken bevonden, afgedekt door glas. Meestal rond, maar soms ook wel ovaal.

Het was een monnikenwerk om dit te herstellen. Met veel geduld en inzicht werden ongelofelijke resultaten geboekt. Het resultaat is verbluffend. Het is zeker de moeite waard om de schoonheid van deze trommels te bekijken.

De trommels zijn met toestemming van de families op de betreffende graven geplaatst, maar de mannen wilden graag dat de trommels ook voor de toekomst behouden blijven. Daarom gaan zij bij het intreden van de winter naar de begraafplaats om de trommels van de graven te halen en deze in de winterberging te plaatsen. Weer en wind hebben er dan geen invloed op. Wel is het iedere keer weer een grote klus om voorzichtig met de trommels om te gaan en deze later in het voorjaar weer op het juiste graf te plaatsen. Menigeen heeft zijn of haar waardering uitgesproken voor het initiatief van de mannen van Historie Loenen. Door hun werk wordt kostbaar erfgoed bewaard.

Foto: Martien Kobussen