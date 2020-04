GEM. BRUMMEN – Ter ere van 75 jaar vrijheid in Nederland heeft Stichting Visit Brummen Eerbeek de gids Oorlog en Bevrijding in Brummen en Eerbeek gemaakt. De gids bestaat uit dertig lokale oorlogsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook staan er twee fietsroutes van 23 en 18 kilometer en één wandelroute van 6,5 kilometer lang in, die voeren langs de omschreven locaties.

“Onze vrijheid wordt op dit moment behoorlijk ingeperkt door de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. De aard en de orde is heel anders. Dit leest u in de verhalen”, aldus de samenstellers van de gids. Stichting Visit Brummen Eerbeek maakte de gids met het idee dat de fiets- en wandelroutes de komende maanden vaak gevolgd zouden worden, vooral op de bevrijdingsdagen van Brummen op 15 april en Eerbeek op 16 april. Dit zal op korte termijn niet het geval zijn. Toch is de gids alvast verkrijgbaar.

Voor de samenstelling van de gids heeft Visit Brummen Eerbeek veelvuldig en dankbaar gebruik gemaakt van het boek Oorlog in een dorp aan de IJssel van Piet Willemsens. “Dankzij dit boek hebben wij veel persoonlijke citaten kunnen gebruiken van inwoners van gemeente Brummen. Ook andere bronnen zijn geconsulteerd. Visit Brummen Eerbeek wenst u veel leesplezier en veel genoegen bij het bezoeken van de locaties langs de routes.”

De gids is te koop voor 3,95 euro bij VVV Brummen in Primera Bosman en VVV Eerbeek in boekhandel Hendriks.