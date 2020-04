Gemeente Rheden past zich aan aan coronamaatregelen

GEM. RHEDEN – Dinsdag 31 maart maakte het kabinet bekend dat alle coronamaatregelen verlengd worden tot en met 28 april. Dat betekent ook dat er binnen de gemeente Rheden een aantal maatregelen langer doorlopen. Dit geldt zowel voor de gemeentelijke dienstverlening als voor maatregelen rondom winkels.

Tot 16 april is er geen inzameling van oud papier. Hoe en wanneer de inzameling na 16 april gebeurt, wordt nog bekeken in overleg met SUEZ. De gifbus rijdt niet tot en met 28 april.

Tot 14 april zijn er geen raadsvergaderingen. Vanaf 14 april gaan alle gemeenteraadsvergaderingen weer door. De gemeenteraad vergadert dan digitaal en deze vergaderingen zijn live te volgen of terug te kijken via www.rheden.nl/gemeenteraad. Op dinsdag 14 april is er om 19.30 uur een voorbereidende raadsvergadering, op 21 april om 19.30 uur een raadsvergadering.

De scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. De kinderdagverblijven blijven gesloten tot en met 28 april. Ook alle sportlocaties in de gemeente blijven dicht, waaronder zwembad De Dumpel in Velp.

De verruimde zondagsopening voor winkels in levensmiddelen blijft gehandhaafd. Supermarkt, groenteman, slager en bakker mogen hun deuren op zondag om 8.00 uur openen, in plaats van om 12.00 uur. De sluitingstijd blijft 19.00 uur. Overigens geldt dit niet voor komende zondag, Eerste Paasdag.

Op dit moment kunnen bezoekers alleen nog op afspraak terecht in het gemeentehuis in De Steeg. De servicecentra in Dieren en Velp zijn gesloten. Gemeente Rheden is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De gemeente verzoekt inwoners zoveel mogelijk zaken online te regelen.