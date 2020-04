Gemeente Rheden pakt inzameling oud papier op

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden gaat weer oud papier ophalen. Dit gebeurde voorheen door verschillende verenigingen, maar dat kan voorlopig nog niet. De komende maanden haalt afvalverwerker Suez het papier op. Daarom zijn ook de ophaaldagen en -routes gewijzigd.

De alternatieve inzameling vindt voorlopig plaats op maandag en woensdag, met uitzondering van enkele feestdagen. Er is een schema opgesteld met daarin de ophaaldata tot begin juli, maar er wordt volgens de gewijzigde route gewerkt zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Omdat Suez overdag inzamelt, is het belangrijk dat de papiercontainer voor 7.30 uur aan de straat staat. Ook dozen of bundels van oud papier mogen aan de weg worden gezet, maar deze dienen dan niet te zwaar te zijn.

In Velp Noord, het gebied ten noorden van de spoorlijn, wordt papier opgehaald op woensdagen 29 april, 27 mei en 24 juni. Velp-Zuid is op woensdagen 13 mei, 10 juni en 8 juli aan de beurt. In het dorp Rheden wordt op maandag 4 mei, zaterdag 30 mei en maandag 29 juni papier ingezameld. Inwoners van De Steeg en Ellecom kunnen het papier op zaterdag 25 april, maandag 25 mei en maandag 22 juni aan de weg zetten. In Dieren-Zuid, het gebied ten zuiden van de spoorlijn, en Dieren-Midden, alles ten noorden van de spoorlijn en ten zuiden van de Geitenbergweg en Admiraal Helfrichlaan, wordt papier opgehaald op maandagen 20 april, 18 mei en 15 juni. Laag-Soeren, Spankeren en Dieren-Noord, het gebied ten noorden van en inclusief de Geitenbergweg en Admiraal Helfrichlaan, zijn aan de beurt op maandagen 11 mei, 8 juni en 6 juli.