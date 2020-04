Gemeente Doesburg steunt ondernemers

DOESBURG – De gemeente Doesburg biedt ondernemers steun om de komende crisistijd door te komen. Dit heeft het gemeentebestuur vorige week besloten, vooruitlopend op eventuele maatregelen die het kabinet nog gaat nemen.

De gemeente Doesburg kent, mede door het florerende toerisme, een gunstig ondernemersklimaat. De crisis treft de ondernemers hard en dat heeft het gemeentebestuur doen besluiten om een aantal steunende maatregelen alvast uit te werken, om tot een snelle afhandeling van de aanvragen te komen ten gunste van de ondernemers.

Ten eerste krijgen ondernemers tot 1 september uitstel van betaling van de zakelijke gemeentelijke belastingen (de OZB voor niet-woningen en reclamebelasting). Daarna kan in termijnen worden betaald. Ondernemers die al hebben betaald, kunnen het bedrag terugvragen. Daarnaast wordt de voorlopige aanslag toeristenbelasting niet opgelegd. Begin 2021 vindt afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en daarmee inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De hiervoor aangekondigde maatregelen zijn fors. Gemeente Doesburg heeft een gezonde economie en vindt het belangrijk om deze te behouden. De mogelijkheden hierin voor een gemeente zijn op zich beperkt, maar wel aanwezig.

Alle informatie voor ondernemers rondom het coronavirus is te vinden op www.doesburg.nl/coronavirus-en-doesburgse-ondernemers. Ondernemers die vragen hebben over hun financiële situatie of een medewerker van de gemeente willen spreken kunnen iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar het nummer 0313 -481342.