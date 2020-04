Geluidsinstallatie bij de Beekwal

EERBEEK – In Eerbeek is alweer iets leuks verzonnen voor de bewoners van de Beekwal. Stond vorige week een hoogwerker klaar om bezoekers naar het raam van hun geliefde te brengen voor een praatje, deze week heeft Bjorn Staal van Partyverhuur Eerbeek een professionele geluidsinstallatie geïnstalleerd. Bjorn stelt microfoons en speakers beschikbaar, waarmee de de bewoners met hun bezoek kunnen praten. De kapsalon doet dienst als ontmoetingsruimte en buiten is een partytent neergezet. Aan beide kanten staan een microfoon en speaker, zodat bezoekers en bewoners elkaar toch kunnen zien in horen. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ondanks dat de bewoners hun dierbare niet kunnen aanraken, voelen zij zich op deze manier toch met hen verbonden.