Gelreband speelt voor Oude Plataan

DIEREN – Overal ontstaan mooie en leuke initiatieven om elkaar deze vreemde tijd door te helpen. Zo ook in Dieren, waar de Vriendenstichting van de Oude Plataan de Gelreband uitnodigde om te komen spelen voor de bewoners van het zorgcentrum.

Donderdagmiddag 2 april kwam een flinke delegatie muzikanten naar De Oude Plataan, om te spelen voor de bewoners en medewerkers. Ze speelden onder andere een You’ll Never Walk Alone, een arrangement dat dirigente Sandra van Luijtelaar kortgeleden heeft gemaakt. Omdat de band niet meer samen kan repeteren, was dit de eerste keer dat de muzikanten het stuk samen ten gehore brachten. Natuurlijk hielden ze ook hierbij keurig 1,5 meter afstand van elkaar.

Niet alleen op het terras aan de voorkant, ook op twee andere plekken rondom het gebouw werd gespeeld, zodat zoveel mogelijk bewoners konden genieten van de muziek. Een aantal was samengekomen in de zaal, maar in verband met het afstand houden, konden hier niet veel mensen komen luisteren. De meesten keken en luisterden vanuit hun eigen kamer.

Het optreden was een initiatief van de stichting Vrienden van de Oude Plataan, die ook nog eens cadeautjes uitdeelde. Voor de medewerkers waren er prachtige rozen, alle bewoners kregen een zakje lekkere paaseitjes. Een opsteker in een tijd waarin hard wordt gewerkt en bezoek niet mogelijk is.

Foto: Linda Peppelman