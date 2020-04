Geen schoolhandbal Brummen

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen organiseert ieder jaar haar schoolhandbaltoernooi op de velden van Oeken. Dit jaar zou het schoolhandbaltoernooi plaatsvinden op woensdag 29 april. Helaas gaat het schoolhandbaltoernooi dit jaar niet door in verband met het coronavirus. “Sporten is heel mooi, maar op dit moment is voor iedereen de volksgezondheid het belangrijkste”, meldt het bestuur van HV Brummen. Alle activiteiten zijn bij de vereniging dan ook stopgezet.