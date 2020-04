Geen Mantelzorgcafés in de gemeente Rheden en Rozendaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Voor mantelzorgers in de gemeente Rheden en Rozendaal zijn er tot nader bericht geen mantelzorgcafés. “Helaas moeten we deze beslissing nemen terwijl mantelzorgers het in deze tijd niet gemakkelijk hebben”, meldt de organisatie.

Door de maatregelen tegen het coronavirus valt bij mensen die zorg nodig hebben een groot deel van de zorg en ondersteuning weg. Denk aan de dagbesteding die is gestopt, maar ook andere vormen van zorg en ondersteuning die wegvallen. Het beroep op mantelzorgers wordt daardoor nog groter. Waar het ze lukt, proberen zij het gat te dichten.

Ook maken mensen zich zorgen over hun naasten die in een verpleeghuis wonen en waar zij niet meer op bezoek kunnen. Er is wel begrip voor de maatregelen, maar dat het fysieke contact weg is, doet hen veel verdriet en er is veel onrust.

Ook zijn er mantelzorgers die zelf in de zorg werken en thuis zorgen voor iemand die kwetsbaar is. Zij zijn bang hun naaste ziek te maken. Allemaal vraagstukken waar men mee moet leven op dit moment.

Bezoekers van de mantelzorgcafés, maar ook andere mantelzorgers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal kunnen voor eventuele vragen specifiek over mantelzorg, terecht bij de medewerkers van de organisaties van de mantelzorgcafés. Dit zijn Sandra Tuyten van Innoforte te Velp, Bea Evers van Attent Zorg en Behandeling in Dieren en Lidy Kelderman MVT(mantelzorg en vrijwillige thuishulp) Rheden en Rozendaal. Contactgegevens zin verkrijgbaar via het Steunpunt Corona Hulp voor de gemeente Rheden en Rozendaal, tel. 026-3707070 op werkdagen tussen 9.30 en 15.00 uur. Ook voor andere hulpvragen kan men hier terecht.

www.mvtrheden.nl

www.mantelzorgnl.nl