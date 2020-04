Geen Loenens kerkblad

LOENEN – Voor het eerst in de (lange) geschiedenis van het Oecumenische Loenense kerkblad is de uitgave van de maand april niet verschenen. In plaats van Het Kontaktblad geven de kerken van Loenen een Paasbericht uit. Door het coronavirus zijn er zowel in de Heilige Antonius Kerk als in de Protestantse Kerk geen diensten. In het Paasbericht delen beide kerken mede dat er wel online-diensten zijn te volgen. Ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn er uitzendingen.

De Protestantse kerk heeft online elke zondag een overdenking. Dominee Marcel Oostenbrink maakt filmpjes van ongeveer 10 minuten vanuit de eigen kerk, deze zijn te bekijken via www.pknloenenveluwe.nl.

De Heilige Antonius Abt kerk hoort bij de HH Fransicus en Clara parochie. Alle belangrijke informatie hierover staat op de website www.franciscusenclara.com. Elke dag wordt door een lid van het pastoraal team een stukje geschreven.