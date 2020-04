Geen eindexamens maar toch je diploma

REGIO – “Het centraal eindexamen voor vmbo, havo, vwo en gymnasium gaat dit jaar niet door.” Dat kondigde minister Arie Slob van Onderwijs aan op dinsdag 24 maart. Deze coronamaatregel is ingrijpend voor alle examenleerlingen van dit jaar, het diploma wordt nu behaald door middel van schoolexamens. Maar wat vinden zij ervan dat ze geen centraal eindexamen hoeven te maken?

De centrale eindexamens gaan niet door. Dit betekent dat de resultaten van de schoolexamens de basis gaan vormen voor het behalen van het diploma dit jaar. Jongeren die er nu al goed voorstaan, hebben hun diploma ineens binnen. Andere scholieren moeten toch nog een aantal toetsen maken om het felbegeerde diploma in de wacht te slepen. Wie er niet zo goed voorstaat, kan nog een extra toets maken om de cijfers op te krikken. Deze toets telt dan mee voor 50 procent van het eind cijfer en is vergelijkbaar met een centraal eindexamen.

Onder scholieren zijn de meningen verdeeld. De één is blij zonder examen toch het diploma te kunnen ontvangen, een ander vindt de examenperiode toch horen bij het afsluiten van de middelbare school.

Mart de Lijster uit Dieren (15, foto), is eindexamen-leerling mavo: “Ik heb school nooit echt leuk gevonden en vind het daarom helemaal niet erg dat is geen centraal eindexamen hoef te doen. Voor al mijn vakken sta ik een ruime voldoende, dus ik ga er vanuit dat ik sowieso wel geslaagd ben. Dat er geen eindexamengala en waarschijnlijk ook geen diploma-uitreiking komt, vind ik ook helemaal niet erg. Ik houd namelijk echt niet van dat soort gelegenheden. Stuur mijn diploma maar gewoon naar mij op en dan ga ik lekker vakantie houden.”

Pauline Zendijk uit Rozendaal (18) is eindexamen-leerling gymnasium: “In mijn geval komt het wel goed uit dat ik geen centraal eindexamen hoef te maken. Ik haal namelijk meer uit mijn schoolexamens. Bij schoolexamens is de hoeveelheid stof die je moet beheersen minder en voor de vreemde talen zijn er geen leestoetsen. Dat is voor mij heel gunstig want ik ben niet goed in het maken van leestoetsen.”

Tom de Lijster uit Spankeren (20), is eindexamen-leerling gymnasium: “Over het niet hoeven maken van de centrale eindexamens heb ik een dubbel gevoel. Het is natuurlijk heel fijn dat ik ze niet hoef te maken en er dus ook niet voor hoef te leren. Maar we missen nu ook de leuke dingen die horen bij het slagen. Het belletje dat je krijgt om te horen of je geslaagd bent bijvoorbeeld. Vorig jaar ben ik gezakt en was dat belletje krijgen geen leuk moment. Maar als je wel geslaagd bent, lijkt dat belletje mij een euforisch moment en dat moeten de geslaagden van dit jaar nu missen.”

Joy Brouwer uit Laag-Soeren (16), is eindexamen-leerling mavo: “Dat ik geen centraal eindexamen hoef te doen vind ik op zich wel relaxt, omdat ik nu niet meer zoveel hoef te leren. Maar geen eindexamen doen en wel mijn diploma krijgen, voelt toch niet helemaal eerlijk. Het voelt zo onofficieel en niet alsof ik het echt verdiend heb. Ik ben ineens klaar. Er komt geen gala en waarschijnlijk ook geen diploma-uitreiking. Dat vind ik echt jammer. Ik ben nu bezig met het maken van de laatste schoolexamens en dat gaat op een bijzondere manier. Als je de school binnenkomt moet je eerst je handen ontsmetten en daarna mag je langs een met roodwitlint afgezet pad naar de gymzaal lopen. De tafels staan ver uit elkaar en als de toets afgelopen is moeten we via een andere afgezette route weer naar buiten.”

Het niet hoeven maken van de centrale eindexamens zorgt dus vooral voor opluchting bij deze examenleerlingen. Maar er heerst ook een gevoel van onterecht slagen en het moeten missen van iconische momenten die horen bij deze mijlpaal in het leven. Het is één van de vele bizarre situaties die ontstaan in deze tijd van corona.

Foto: Sanne de Lijster