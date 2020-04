Geen ART-route Brummen

GEM. BRUMMEN – ART-Brummen, kunst- en fietsroute door de mooie gemeente Brummen en met één locatie in Loenen, gaat in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 april niet door. Vanwege de coronamaatregelen zijn de ateliers alleen op afspraak te bezoeken, zodat er voldoende afstand bewaard kan blijven tussen de bezoeker en de kunstenaar.

Op www.art-brummen.nl zijn alle gegevens te vinden van de aangesloten kunstenaars. Mieke Diekmann, An Compagne, Trudy Dijkstra, Piet van Middelaar, Otto Koedijk, Annie Elissen, Joop van Ulden en Analies Martin hopen dat zij het laatste weekend van juli hun ateliers weer open kunnen stellen.