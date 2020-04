Gebak op bevrijdingsdag

DIEREN – Donderdag 16 april was het 75 jaar geleden dat Dieren bevrijd is. Wat een mooi bevrijdingsfeest had moeten worden op Hofstaete en Intermezzo in Dieren, moest nu binnenshuis worden gevierd, zonder bezoek van familie en vrienden.

De vereniging Vrienden van Hofstaete heeft de bewoners laten weten dat ze meeleven en heeft ervoor gezorgd dat alle cliënten en medewerkers van Intermezzo en Hofstaete een gebakje aangeboden kregen.

Tijdens de koffie met gebak werd er gesproken over 75 jaar bevrijding en kwamen er heel wat verhalen los. Sommige cliënten waren zichtbaar ontroerd. Er was ook veel vreugde bij de herinnering aan de bevrijding. Een mooi moment voor vele cliënten.

Ook eind maart, toen de meeste activiteiten stil lagen en geen bezoek meer ontvangen mocht worden, heeft de vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo de cliënten en medewerkers verrast met een klein gebakje. Ook dit ondersteunende gebaar werd enorm op prijs gesteld.

Deze donatie werd mogelijk gemaakt door alle leden van de vereniging. Mensen die lid willen worden van de Vrienden van Hotstaete en Intermezzo, kunnen contact opnemen met secretaris Chris de Ruiter, tel 0313-313843 of vriendenhofstaeteintermezzo@gmail.com.