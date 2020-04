Gazelle hervat fietsproductie met extra werkruimte en plexiwanden

DIEREN – Na zo’n drie weken stilte wordt er sinds dinsdag 14 april weer gewerkt bij Gazelle in Dieren. Het productieproces is aangepast en de medewerkers kunnen nu weer veilig aan de slag.

In de afgelopen weken zijn alle werkplekken in de fabriek aangepast. Of het nou om de lakkerij, assemblageruimte of montagebanen gaat, overal hebben medewerkers nu meer werkruimte om zeker 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar te kunnen bewaren. Bij onder andere de montagebanen zijn bovendien plexiwanden tussen de werkplekken geplaatst. Deze en andere aanpassingen garandeert Gazelle dat alle werkzaamheden op een veilige en normale manier uitgevoerd kunnen worden.

De hervatting van de productie is belangrijk nu het voorjaar echt is begonnen en de vraag naar nieuwe fietsen stijgt, meldt de Dierense fietsfabriek. Mensen willen en moeten bewegen met het oog op de gezondheid. Het RIVM adviseert om minstens 150 minuten per week matig intensief te bewegen, verspreid over diverse dagen. En om ten minste twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Fietsen is een goede invulling van de beweegnorm, mits dat niet in groepen gebeurt en de sociale afstand (minstens 1,5 meter afstand van elkaar) wordt gerespecteerd.

Gazelle heeft een nieuwe service die het vergemakkelijkt om in deze coronatijd een nieuwe fiets aan te schaffen. Bestellen kan via www.gazelle.nl, waarna de tweewielerspecialist in de buurt de fiets rijklaar maakt en thuis aflevert, zonder dichtbij de koper te komen.