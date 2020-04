Gasthuiskerk Doesburg op bezoek tijdens Koningsdag

DOESBURG – Het team van Gasthuiskerk Doesburg was op deze bijzondere Koningsdag op pad in de oude binnenstad. Met een volle Koninklijke Kruiwagen werden verrassingspaketten rondgedeeld bij de bewoners van de huizen en hofjes van Gestichten Doesburg, uiteraard op gepaste afstand. Met de inhoud daarvan kon om 16.00 uur worden geproost op van alles en nog wat: het mooie weer, de Koning of de goede afloop van de coronacrisis.

Gasthuiskerk Doesburg is voorlopig nog gesloten, maar op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen en de inhoud van het komende seizoen. De Gasthuiskerk hoopt iedereen dan weer in goede gezondheid terug te zien.

http://www.youtube.com/watch?v=0jY3KQI3Rgg