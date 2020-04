Galerie Grietje toont werk rond 75 jaar bevrijding

DOESBURG – Doesburg werd op 16 april 1945 bevrijd. In dat kader toont kunstenares Helmi de Vaan een tweetal werken rond het thema 75 jaar vrijheid in haar Galerie Grietje aan de Ph. Gastelaarsstraat in Doesburg. De werken zijn vanaf de straat te zien.

De galerie kan in verband met de coronamaatregelen geen bezoekers ontvangen. Daarom heeft De Vaan haar werken voor het raam geplaatst, zodat iedereen ze vanaf de straat kan zien. De beelden zijn oorspronkelijke bestemd voor de expositie die in het kader van 75 jaar vrijheid in Wageningen van mei tot september 2020 zou worden gehouden. Wegens de corona-maatregelen is die expositie voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het eerste stuk is getiteld Wachters van de Vrijheid (foto). Het beeld is geïnspireerd op de praatpalen langs de snelweg in Frankrijk. Als je er snel langs rijdt, lijken die net reigers op een paal. Ze staan langs de weg te wachten tot iemand met pech hen aanspreekt. De wachters van de vrijheid symboliseren hetzelfde. Ze wachten en waken. Je kunt er altijd op vertrouwen dat ze er zijn en hen aanspreken.

Daarnaast is het beeld Geallieerden te zien. Dit beeld symboliseert de vier bondgenoten die opkomen voor de wereld. Hier zit daadkracht in. De bondgenoten zijn van brons gemaakt en de wereld waarover ze beraadslagen is een ijzeren bal.

