Foi, Foi: Snelle drinkers

Op sportgebied wilt veul luu mekaar vake aftroeven. Laats nog wollen un paar jongens mekaar te glad af wèzen. Un stel jongens gingen fietsen. Un mooi tochjen oaver bulten en dalen, tenminsten a’j doar in Nederland oaver kunt sprèken. D’r was un stel bie mekare die d’r wat van konden. Snel en heel rap waren de jongens op de pedalen. Op un dag hadden de jongens ok weer un tochjen. D’r waren twee bie die pochen nogal dat zee ut wel effen zollen maken. Ze zollen loaten zien dat ze besten waren. De anderen lieten hun maar pochen. Ze geleuven d’r niet in dat Gerrit en Jan zoveul bèter waren as hun.

Ut ging die dag prima met ut koppel. Bult op bult af. Gerrit en Jan bleven eerst wat in de middenmoot, maar gingen later flink wat uutlopen. D’r was af esproaken dat bie un restaurant estop zol worden veur de rust en un drankjen.

Gerrit en Jan zetten alles op alles want ze zollen wel is loaten zien ze heel wat mans waren. Ut was maar effen of beien waren al uut zich. Jagen en jagen um toch maar in flinke ende veur te blieven. Ze kwamen ruumschoots op tied an veur de groep. Um te loaten zien dat ze d’r al lange waren, kwam Jan op un idee um de rest wat op stang te jagen. Beien stappen af bie ut café en gingen rap noa binnen toe. Jan bestellen veur beien un pilsjen en ok twee extra leuge glazen. De ober vond ut wel un raar vroage maar deed wat um evroag wörden. Effen later was hee d’r mee en zetten ut op toafel. Jan pakken dadelijk de leuge glazen en spuulen ze effen umme met bier zodat ut leek of d’r bier in had ezeten en ze hadden op edronken.

Toen groep wat later binnen kwam zagen ze Gerrit en Jan doar prinsheerlijk zitten achter un koel glas bier. Zee kwamen doar heite en zwetend anzetten. “Bin iele d’r al lange”, vroeg een van hen. “O ja”, zei Jan, “wiele bint d’r al zo’n tied. Kiek maar wiele bint al an ut tweede pilsjen toe. Ut ging merakels lekker hier op an. Wiele heb meteen un biertjes besteld en toen nog een. Ut smaak best, mot iele ok doen.”

De riejers keken hun ogen uut de kop, dat die beien zo snel waren ewest. Wat un tempo mossen die beien wel niet ehad hebben. Ze gingen d’r ok rap bie zitten en bestellen un pilsjen. Een van de jongens vertrouwen ut zaakjen niet. Hee ging is effen noa achteren en wol de ober wel is sprèken want d’r zat un luchien aan. Hee raken met de ober an de proat en ja die vertellen dat die beien wel un arg raar verzoek hadden ehad. Hee wist niet wat de bedoeling was ewes en had ut maar edoan. Ut zal duudelijke wezen dat Gerrit en Jan effen later deur de mande vielen. Ze gaven ut eerlijk toe, de jongens te pakken willen nemmen. De list was bienoa eluk. De volgende keer nog weer wat anders prakkezeren of nog harder fietsen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Un bitjen waardering dut meer dan veul andere dingen die ku’j geven