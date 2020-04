Foi, Foi: De nieuwe auto

In disse streek was un keerl die pas un nieuwe wagen had ekoch. Hee mos d’r un beste tied op wachen. Ie mot d’r moanden en moanden op wachen veur da’j un groot kapitaal meug betalen.

Jan had de auto al un paar wèken toen gingen ze noa un tentoonstelling. Ut had al un bitjen evroren. Wel jammer vond hee, want dan mo’j krabben en zo. Vake is ut ok lastig met ut slot. Ut blif un gemier in de winter, maar ut heurt d’r noe een keer bie.

Tegen un uur of elf ging Jan op huus an. Hee liep rech op zien nieuwe auto an. Hee pakken de sleutel uut de zak en hee wol met ut ding de deure van slot doen. Maar hee had pech, ut wol niet. Jan begon al te mopperen: “Verduld noe heb ik krek un nieuwe wagen ekoch en noe is ut slot al bevroren. Wat pech noe toch.”

Toen maar de achterkleppe geprobeerd, maar niks heur. Ut passen d’r niet in. Alles was kats bevroren. De mensen die d’r bie stonden zeien nog tegen um: “Jan heb ie gien slotontdeuier bie oe. Doar wil ut wel mee. Dan ku’j um zo lös kriegen.” Ja, dat had Jan wel bie zich, maar dat lag in de auto. Arg handig natuurlijk um ut doar neer te leggen. Dat zeien de luu ok tegen um, maar hee wörden d’r nog meer pradderig (kwoad) van. Wat noe dan? Hee wol noar huus. Noe had hee un juweeltje van un auto en noe kon hee d’r niet mee weg. Hee snappen d’r niks van. Meestal he’j met un nieuwe auto gien last. Jan wel, dat gebeuren wel vaker dat um zoiets raars oaverkwam. Maar ut kwam noe wel op un arg ongelegen moment.

Jan bloazen met zien warme oadem op ut slot, maar ut hielp gien mieter. Ut ding bleef maar dichte. Gien beweging in te kriegen. Hee maken zich al knap hellig. Met zien olde wagen had hee nooit last ehad en noe wel. Had hee doar un bult geld veur uut egeven?

Noa steeds maar weer proberen kwam de beheerder van ut gebouw noa buuten. Jan vertellen ut hele verhaal. Hee had krek un nieuwe auto ekoch en noe had hee d’r bar pech mee. Hee kon d’r niet inkommen. Slot kats bevroren en de ontdeuier lag in de auto.

De man keek is en nog is en nog is en zei toen nuchter: “Volgens mien zit ie an mien wagen te prutsen!”. Pas toen keek Jan noa ut nummerbord en verduld: hee zag toen dat hee bie de verkeerde auto stond te prutsen. Zien auto stond drie plaatsen varderop. Krek dezelfde wagen. Hee proberen en ja heur direct de auto lös.

D’r stonden nogal wat luu d’r umme hen en die heb zich un bult elachen um de stommiteit van Jan. Ze zeien d’r wel bie dat ut hun ok had kunnen gebeuren. De man rap in auto en zei tegen zien vrouw: “Gauw d’r in en op huus an, wiele heb hier al genog stoan te drammen.” Onderweg was hee wat slech te passe, maar thuus bie un borreltjen was hee de trammelant rap vergèten.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ut bint niet allenig honden die un pispoaltjen heb