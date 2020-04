Foi, Foi: Bedevaart

Dit keer un verhaaltje dat ik van Jan Groot Zevert heuren oaver un bedevaart. Of ut krek zo, joaren elejen, is gebeurd, weet ik niet.. Mo’j is heuren wat hee mien doaroaver wist te vertellen. Willem en Marie was un jong boerenstel in de Achterhoek. Ze hadden un goed veebedrijf. Ut ging goed in ut achterhuus en noe eindelijk ok weer in ut veurhuus. Ze hadden wel un tied op noageslacht motten wachten maar noa joaren ‘oefenen’ raken Marie toch eindelijk in verwachting. Willem was d’r best un bitjen groots op want ut bleek? Ut wörden un tweeling. Noa un paar moand was ut zo wied. Marie kwam in ut kroamberre en de wens van Willem ging kats in vervulling. Ut waren twee beste jongens die konden uutgruuien tot starke boeren.

De jongens Wimpie en Graasman, gruuien as kool. Ze leken as twee druppels water op mekare. Een eiig nuump ze dat. Willem kon ze hoast niet uut mekare hollen. Toch bleek alles niet zo rozegeur en moaneschien te wèzen. Noa un paar joar bleek dat Graasman niet kon proaten. Zien breurtjen proaten ut honderd uut maar de andere zei gien duudelijk woord. Ze hadden ut d’r al vake oaver ehad. De dokter wist d’r ok gien road mee en zei dat alles wel goed zol kommen. Marie en Willem waren d’r niet gerust op en ze kregen de road van de pastoor om d’r mee op bedevaart te goan noa Lourdes en de jongen in ut Heilige water te dompelen. Marie kon niet weg en deurumme zol Willem met Graasman op bedevaart goan. Ze hadden d’r al zoveul van eheurd. Ut waren goed geleuvige mensen en hadden d’r deurumme alle vertrouwen in at ut goed zol kommen.

Marie pakken de koffers in en zo ging Willem met een van zien tweeling op weg noar Lourdes. Doar an ekommen ging hee dadelijk met ut jongetje noa de Heilige bron. Hee liet um meteen helemoal kopjen onder goan want un klein bitjen water kon niet helpen. Toen Willem de jonge d’r weer uuthalen zei ut joch duudelijk: “Stommerik. Ie bint un stommerik!” Willem vond ut niet zo aardig wat ut jong zei, maar was hartstikke blie dat hee noe kon proaten. Dat mos hee meteen aan Marie goan vertellen. De bedevaart had noe toch wel zin ehad.. Hee kreeg Marie aan de telefoon. Hee zei meteen: “Marie d’r is un wonder gebeurd… Onze jongen kan proaten. Ik heb um in ut water ehollen en toen hee d’r uut kwam zei hee: Stommerik, stommerik!” “Dat kan wel kloppen” zei Marie wat nuchter,”want ie heb de verkeerde jongen mee enommen. Graasman zit hier nog.” Marie zei nog veul meer. Willem zat doar kats beduusd bie de telefoon. De hele reis noar Lourdes veur niks emaak. Wat alderbastend stom van um. Hee vullen un grote flesse met Lourdeswater en ging met de jongen de volgende dag weer noa huus toe. Wat zat hee te foeteren op zichzelf. Thuus ekommen kreeg hee nog un beste loage van Marie. Willem hef ut meegenommen Lourdeswater toch nog oaver de kop van Graasman esprenkeld. Met um kwam ut uuteindelijk toch heel goed. Hee bleek arg doof te wèzen en ging noa de dovenschole en hef ut nog varre eschup in de wereld. Willem vertellen elke keer dat ut Lourdeswater toch nog wonderen had verricht.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

As ze ut niet meer oaver oe heb bi’j old en afgedankt