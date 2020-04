Fleurig boeket voor bewoners De Vier Dorpen

BEEKBERGEN – De bewoners van Zorgcentrum De Vier Dorpen in Beekbergen zijn zaterdag 18 april verrast met een fraaie bos bloemen. De Stichting Vrienden van de Vier Dorpen vond het op zijn plaats om de bewoners, in deze moeilijke tijd zonder bezoek van familie, vrienden en bekenden, een bloemetje aan te bieden ter opvrolijking . De boeketten stonden op een mooie vaas, voorzien van water, zodat de medewerkers van de Vier Dorpen deze alleen maar op de kamers van de bewoners neer hoefden te zetten.

Ook aan de medewerkers zelf hadden de Vrienden gedacht. Zij ontvingen een bloemenbon om zelf een boeket naar eigen smaak op een door hen zelf gewenst tijdstip te kopen. Dit als dank voor de liefdevolle verzorging van de bewoners in deze hectische periode. Zowel bewoners als medewerkers waren blij verrast met deze fleurige, maar welverdiende geste.