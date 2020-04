Filmbeelden burgemeester vervangen bevrijdingsfeest in Velp

VELP – Op 16 april 2020 om 6.30 uur in de ochtend gaat de website www.verborgeninvelp.nl online. Op dat tijdstip liepen in 1945 de eerste bevrijders het dorp Velp binnen vanaf de Ringallee. Omdat dit moment niet kan worden gevierd, wordt de website geopend met filmbeelden van burgemeester Carol van Eert.

De beelden zijn woensdag 1 april gemaakt. Burgemeester Carol van Eert werd hiervoor gefilmd terwijl hij bloemen legde bij het Bevrijdingsmonument in de Egmondstraat, de vlag hees bij het Herdenkingsmonument in het Villapark en daar ook de Vrijheidsklok luidde. Die filmbeelden vormen nu de start van de website www.verborgeninvelp.nl die op 16 april online wordt gezet. Zo kan iedereen op de website, vanachter de laptop, tablet of telefoon, de vertrouwde monumenten zien, de vlag zien wapperen en de klok horen luiden. Op deze wijze is iedereen toch een beetje met elkaar verbonden, ondanks de beperkingen van de coronacrisis.

Om 75 jaar vrijheid te vieren startten twee jaar geleden de voorbereidingen voor het Multimediaproject Helpt Elkander, op initiatief van Oranjevereniging Velp voor Oranje. Voor de documentaire Verborgen in Velp werden tientallen Velpenaren en (nabestaanden van) onderduikers gefilmd door documentairemaker Sacha Barraud uit Arnhem. De filmbeelden worden ook gebruikt voor de apps van twee Herinneringsroutes door Velp.

Het project en de website zouden op 16 april, Bevrijdingsdag, feestelijk worden gepresenteerd, met alle deelnemers, prominenten en sponsoren in de Grote Kerk in Velp. De dagen erna zou de documentaire voor iedereen te zien zijn in Museum Rheden in Oorlogstijd en in Hogeschool Van Hall Larenstein. Maar die festiviteiten zijn nu natuurlijk afgelast vanwege de coronacrisis.

De website wordt nu dus feestelijk geopend met de filmbeelden van de burgemeester bij de Velpse monumenten. En net als 75 jaar geleden, was het ’s morgens heel stil op straat en zongen de merels.

Foto: Peter van der Ham