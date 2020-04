Fietser overlijdt na aanrijding met tankwagen

SPANKEREN – Op de Zutphensestraatweg N348 bij Spankeren heeft zaterdagmiddag 11 april een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Een fietser kwam in botsing met een tankwagen en overleed ter plekke.

Rond 14.15 uur werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor het ongeluk. De man stak al fietsend de weg over, maar zag vermoedelijk de tankwagen over het hoofd. De vrachtwagenchauffeur heeft geremd, maar een aanrijding was niet meer te voorkomen. Een traumahelikopter was geland, zodat het medisch team bijstand kon verlenen aan het ambulancepersoneel. Echter mocht alle hulp niet baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De weg zal zeker tot 18.00 uur afgesloten zijn voor het verkeer in beide richtingen.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink