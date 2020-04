Fietser gewond door aanrijding met scooter

DIEREN – De bestuurder van een bromfiets is donderdag 2 april meegenomen naar het politiebureau na een aanrijding in Dieren. Bij de aanrijding op de kruising Spankerenseweg en Akkerstraat raakte een fietser gewond. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk door een voorrangsfout. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De fiets en de bromfiets liepen flinke schade op.

De bromfiets is door de politie meegenomen voor onderzoek. Ook de bestuurder mocht mee naar het bureau voor een verklaring. Dit deed hij overigens op vrijwillige basis. De politie doet onderzoek hoe de aanrijding precies kon gebeuren.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink