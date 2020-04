Fietser gewond door aanrijding in Velp

VELP – Op de Larensteinselaan in Velp heeft dinsdagmiddag 7 april een ongeval plaatsgevonden tussen een fietser en een auto. De fietser raakte hierbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15. Beiden reden in de richting van Arnhem. De fietser stond voorgesorteerd om linksaf te slaan naar de Zuider Parallelweg toen de automobilist achterop de fietser botste.

Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Vanwege het onderzoek is er een verkeershinder ontstaan.

Foto: Roland Heitink