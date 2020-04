Evangelische Gemeente verzorgt virtuele samenkomsten

DIEREN – Nu er geen gewone kerkdiensten meer kunnen worden gehouden, heeft de Evangelische Gemeente Dieren gezocht naar een alternatief. De gemeente zendt de dienst live uit via internet.

Waar normaal een kerkzaal vol stoelen en mensen is heeft de kerkgemeenschap nu een soort televisiestudio opgebouwd. Aanwezig zijn een spreker, muziekcombo, techniek en koster. Verantwoordelijk voor de techniek is Brian Petursson uit Brummen: “We proberen hiermee verbonden te blijven met onze gemeenteleden en het is een mooie laagdrempelige gelegenheid voor buitenstaanders om kennis te maken met de EGD.” De dienst wordt uitgezonden via een Youtube-livestream die voor iedere geïnteresseerde te bekijken of later terug te kijken is via www.egdieren.nl.