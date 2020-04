Europese subsidie voor lokale boeren

GEM. BRUMMEN – Vanaf april kunnen 20 boeren in de Cleantech Regio, dus ook in de gemeente Brummen, zich inschrijven voor een traject om natuurinclusieve landbouw op een rendabele manier te integreren in hun bedrijfsvoering. Zo leren zij kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapsbeheer te verbinden.

De vier Cleantech gemeenten Apeldoorn, Lochem, Voorst en Brummen hebben een POP3 subsidie gekregen om boeren in deze regio te ondersteunen om de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw te maken. De (door)ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw is belangrijk, omdat het de landbouwsector helpt om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar meer duurzame werkwijzen en te voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).