Esther Pelgrom zingt bij Hessengracht

DOESBURG – Zondag 5 april was het feest bij de Hessengracht in Doesburg. Esther Pelgrom gaf onder pianobegeleiding een miniconcert van 30 minuten bij zowel St. Elisabeth als de Hessegracht. Bij de Hessengracht (foto) werd bij beide afdelingen mooie liedjes gezongen door Esther en de mensen zongen ze mee en genoten hier volop van.

Esther kwam zingen op uitnodiging van de Vrienden van St. Elisabeth en de Hessengracht, in samenwerking met de cliëntenraad. De zangeres verleende geheel belangeloos haar medewerking.

Foto: Hanny ten Dolle