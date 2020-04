Eendracht levert digitale bijdrage aan paasviering Kruiskerk

EERBEEK – Nu muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek niet in de Kruiskerk kon spelen tijdens de jaarlijkse paasviering, werd er naar een creatieve oplossing gezocht. Vijf muzikanten hebben via internet vanuit huis hun bijdrage geleverd, die voor en na de digitale dienst online te beluisteren was.

Het begon met een 1 aprilgrap. Zowel de muzikanten als de gemeenteleden vonden het erg spijtig dat Eendracht niet kon komen spelen tijdens de paasviering. Hiermee zou een lange traditie onderbroken worden, de blaasmuziek hoort inmiddels gewoon bij de dienst. Gemeentelid Jan Willems stelde voor om dan maar een foto van vorig jaar en geluidsopnamen van een paaskoraal voor de paasvideodienst van de Kruiskerk te plakken.

Hier kwam een 1 aprilgrap uit voort: leden van team videodiensten kregen op 1 april het bericht dat er dertig muzikanten van Eendracht naar de paasviering zouden komen om de dienst luister bij te zetten. Het was een mooie traditie, dus waarom, ondanks de coronamaatregelen, dit jaar niet? Dirigent en slagwerker zouden mondkapjes dragen en iedereen zou anderhalve meter van elkaar af staan. Grote paniek bij alle betrokkenen, tot oranist Leen Jacobs de eerste was die eens goed op de kalender keek.

Deze grap resulteerde wel in een initiatief van dirigent Gerd Wensink van Eendracht om tóch een muzikale bijdrage te kunnen leveren aan de paasdienst in de Kruiskerk. Wensink dirigeerde vanuit huis via videocalling en muzikanten Bianca Schut, Eva Wensink, Daphne te Bokkel, Robin Pampiermole en Han Wensink speelden elk hun partij vanuit huis. Het resultaat waren prachtige opnames, die voor en na de videodienst werden vertoond. Het werd een mooie, aangepaste paasviering. Veel gemeenteleden hebben gereageerd en hun waardering uitgesproken over dit geweldige initiatief. Een gemeentelid merkte op dat ze bij Eendracht niet alleen kunnen musiceren maar ook mirakels goed en snel kunnen organiseren.

Het resultaat is te zien en horen op het YouTube-kanaal van de Protestantse gemeente Eerbeek.