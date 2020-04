Een Stief Kwartiertje: Theatraal

Als er één gebouw is dat symbool staat voor de huidige staat van de samenleving, dan is het wel Theothorne in Dieren. Het is een schouwburg en derhalve wordt al het menselijk geploeter in allerlei doorwrochte voorstellingen aan ons gepresenteerd. Het bijzondere van Theothorne is echter dat de voorstellingen niet alleen op het toneel plaatsvinden, maar dat het hele gebouw ermee doortrokken is; de schouwburg is lief en vooral leed, het is doorweekt met dramatiek. Vandaag de dag zouden we zeggen dat het gebouw besmet is. Bij de bouw, decennia terug, heeft een of ander schadelijk virus zich in de spleten, kieren, voegen en zelfs in de coulissen genesteld en zeer regelmatig heeft in de lange geschiedenis van Theothorne het virus zichzelf het toneel opgehesen om daar een stuk op te voeren waarin al onze menselijke zwakheden aan het volk worden getoond. Om maar in toneelsferen te blijven: in één woord: drama. En iedereen dacht: wat een theater!

In al die jaren trokken de voorstellingen over ons lief en leed in allerlei variaties voorbij, een echte schouwburg waardig, tot het moment dat het virus de uitbater, de eigenaar en de gemeenteraadsleden van Rheden weer in haar greep kreeg. Op het toneel vlogen de beschuldigingen wie dan nu weer debet was aan de ontstane ellende over en weer en braken zelfs door de muren heen om de voorstelling voort te zetten in het Steegse theater en bij de eigenaar die bij dat theater om de hoek woont. Onderwijl zaten de toeschouwers angstig op hun stoel te draaien in bange afwachting waar dit drama nu weer zou eindigen. Telkens dreigde er een lockdown.

Geheel passend in het huidige tijdsbeeld is het nu crisis aldaar. Het virus waart opnieuw met haar vernietigende kracht door het gebouw en wanhopig probeert men te redden wat er te redden valt. Het is nu ernstiger dan ooit tevoren; de vraag is of het virus nog te stoppen is, laat staan definitief te vernietigen. Allerlei apparatuur en zelfs alle stoelen worden spoorslags in veiligheid gebracht in de hoop dat ze nog niet dusdanig besmet zijn dat ze elders hun vernietigende werk doen. Het kan echter bijna niet anders dan dat de stoelen besmet zijn, ze hebben nooit de kans gekregen van hun plaats te gaan.

We zouden kunnen zeggen dat Theothorne haar tijd ver vooruit was. In de afgelopen decennia heeft er om de zoveel jaar een groot rood plakkaat gehangen met de welluidende en haast smekende tekst: ik kan wel wat hulp gebruiken, met daaronder een gironummer en de indringende slogan ‘samensterktegenopheffing’ . En zoals het gaat in de wereld als de nood echt aan de man is, kwam er dan na enige tijd een groot groen plakkaat naast te hangen met de hoopvolle tekst: ik kan je helpen, met daaronder een paar uitgestoken handen. Ook dat heeft in de afgelopen tijd plaatsgevonden. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt in het Dierense laboratorium om het juiste vaccin te vinden dat een heilzame werking heeft op alle acteurs, die in en rond de schouwburg dwalen. En….het is gevonden, maar het moet ingenomen worden en wel door iedereen, anders werkt het niet. Alles en iedereen moet worden ontsmet. Er gaan zelfs geruchten dat de lokale overheid gevraagd is een noodverordening uit te vaardigen, waarin gesteld wordt dat alle betrokkenen het vaccin dienen in te nemen en nog wel bij een adembenemende voorstelling in het bijzijn van heel cultuur liefhebbend Dieren. Wat er ook gebeurt…theatraal is en blijft het.

Desiderius Antidotum

.