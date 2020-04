Een Stief Kwartiertje: Aanslagen

Het zijn barre tijden voor de mensen, ook al woon je in een van de meest bevoorrechte dorpen aan de Veluwezoom. Als we de kranten mogen geloven dan is Rozendaal een van de zwaarst getroffen gebieden; het is in korte tijd niet alleen het Lombardije van de Veluwezoomzoom geworden, maar tegelijkertijd geschiedt aldaar de ene rampspoed na de andere. Allereerst is daar ook het virus in alle heftigheid neergestreken en maar liefst 10 procent van de bevolking is ziek geworden. Direct daarna volgt er een heftige aanslag vanuit Amsterdam, waarna de gemeente Rheden er nog eens tomeloos overheen gaat. Dat laatste verwacht je niet van je buren in crisistijd.

Wat gebeurde er? In de afgelopen jaren is de welvaart in ons landje zodanig gestegen dat het aantal miljonairs in Gelderland met 3000 is toegenomen. Om dit bericht in deze verwarrende tijden bekend te maken kan men al als een aanslag zien, zeker in Rozendaal. Zoals al jaren bekend wentelt een groot deel van Rozendaal in welvaart; er zijn nu eenmaal verschillen. Het bericht meldde ook dat door de welvaartsstijging ruim 12 procent van de Rozendalers miljonair is, maar na deze glorieuze tijding slaat een paar dagen later corona harder op de beurs toe dan op onze gezondheid, want het aantal gezonde mensen is in Rozendaal gedaald met 10 procent, maar het aantal miljonairs met maar liefst met 25 procent. De aandelen op de beurs zijn met een kwart gedaald; het zijn keiharde cijfers in een keiharde tijd.

Alsof het nog niet genoeg is heeft de gemeente Rheden ook nog een aanslag beraamd. Ze eist van de Rozendalers dat die ruim gaan bijdragen aan de exploitatie van het openluchttheater De Pinkenberg en wel met 45 euro per inwoner oftewel een kwart van de OZB die het dorp jaarlijks binnenharkt. Weer een kwart minder. Daarbij komt ook nog dat een andere subsidieaanvraag van de Rozendalers is afgewezen. Wanneer houdt het eindelijk op, verzuchtten de Rozendalers.

U vraagt zich nu wellicht af of zo’n kleine gemeenschap al deze aanslagen overleeft. Hoogstwaarschijnlijk wel. Nu zijn de meeste miljonairs mensen op leeftijd, want voor je dertigste binnenlopen is maar voor weinigen weggelegd. U weet ook dat het voornamelijk onze oudjes zijn die door het coronavirus getroffen zijn en in Rozendaal zijn dat er maar een paar. Kortom, het is helemaal geen drama, mijn hele betoog is gebaseerd op cijfers en als u het nieuws in de afgelopen weken gevolgd heeft dan weet u dat we leven in de tijd van gegoochel met cijfers. Omdat Rozendaal zo klein is krijgt ze te maken met statistische uitschieters. Volgens de berekeningen van het RIVM zit besmet Rozendaal alleen statistisch op bijna 10%.

U weet ook dat verliezen op de beurs deels reëel en deels denkbeeldig zijn. Zolang je niets verkoopt is er van verlies geen sprake en als de beurs weer aantrekt word je vanzelf weer slapend rijk.

Mijn geweeklaag over die arme Rozendalers is dan ook al even denkbeeldig. Het gaat er in de komende tijd om of de wereld er na de coronacrisis rechtvaardiger zal uitzien. Vooralsnog kunnen we het overgrote deel van de Rozendalers niet als de grootste verliezers beschouwen, want bij een crisis als het huidige lijden de zwakkeren altijd het meest. Na de bankencrisis van 2008 bleken de verschillen tussen de armen en de rijken eerder groter dan kleiner. Er dreigen nu opnieuw economisch zware tijden, aanslagen zijn het. Na deze crisis worden we weer op de morele proef gesteld worden. Ook in Rozendaal.

Desiderius Antidotum