Droogte centraal in De Wijerd

REGIO – Er is na de droge zomer van vorig jaar nog steeds niet genoeg water gevallen op de Veluwe. En dat na de kletsnatte februarimaand. De Bekenstichting vindt deze situatie zo zorgelijk, dat de redactie van huisblad De Wijerd in een reeks publicaties aandacht zal besteden aan deze problematiek. Hoofdredacteur Slijkhuis: “Dagelijks zijn er artikelen in de krant te lezen over de mondiale klimaatverandering en de nationale stikstofproblematiek. Veel jongeren in onze samenleving maken zich zorgen over hun toekomst. Veel ouderen maken zich ook zorgen, maar dan vooral over wat dat allemaal wel niet gaat kosten. Het milieu is weer in! De redactie wil hier op inspelen door dit jaar een artikelenreeks te brengen onder de noemer “Waar is het Veluws water gebleven?”

In het nieuwe nummer van De Wijerd, dat deze maand is verschenen, is een eerste artikel van de hoofdredacteur verschenen onder de kop ‘Milieubederf in een historisch perspectief’, waarin Slijkhuis een somber beeld schetst inclusief kurkdroge beekbodems waar het gras welig tiert. Verder staan in het nieuwe nummer van De Wijerd artikelen over een zijtak van de Smallertse Beek, de onbekende Suijthoffmolen, de voormalige Griftsemolen in Vaassen en een gesprek met Joop Koetsier in Elburg: een gepassioneerd man die namens de Bekenstichting een bijzonder bekenstelsel in de smiezen houdt.

Het kwartaalblad is te bestellen via info@sprengenbeken.nl.

www.bekenstchting.nl