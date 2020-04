‘Drive through’ voor koninklijk onderscheiden Michel Slief

LOENEN – Vrijdag 24 aprl kreeg Michel Slief (47) uit Loenen van burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn te horen dat het zijne koninklijke hoogheid heeft behaagd om hem te onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau. Door de coronacrisis kon het bijbehorende lintje niet worden uitgereikt en kreeg Slief een telefoontje van de burgemeester.

Michel Slief vertelt hij de onderscheiding totaal niet zag aankomen en zelfs heel even dacht dat één van zijn vrienden hem een poets bakte. Maar de man aan de telefoon klonk zo correct, dat moest de burgemeester wel zijn. ’s Middags kwam Wethouder Nathan Stukker persoonlijk langs om nog een brief, taart en een bos bloemen te overhandigen.

Slief geeft aan dat hij dacht dat koninklijke onderscheidingen voor oudere mensen zijn en nog niet voor hem, met zijn 47 jaar. Maar de onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich een lange tijd geheel vrijwillig hebben ingezet voor de samenleving en Slief was er heel vroeg bij. Op 15-jarige leeftijd kwam hij in het bestuur van de jongerenverniging Spritshz. In de statuten staat een minimale leeftijd van 16 jaar, maar bij gebrek aan andere kandidaten, mocht hij toch plaatsnemen, grapt hij. Dit heeft hij 14 jaar met veel liefde en inzet gedaan. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er destijds vele feesten met bekende artiesten werden georganiseerd voor de jeugd van Loenen en omgeving. Daarnaast is hij enige tijd druk geweest bij de voetbal en heeft zijn vrouw vaak geassisteerd bij vrijwilligerswerkzaamheden bij de school De Tweede Stee. Michels grote passie zijn luchtballonnen. Daar raakt hij niet over uitgepraat. Hij heeft dan ook diverse luchtballon evenementen in Loenen en omstreken georganiseerd.

In 2009 nam Slief zitting in het bestuur van Dorpscentrum De Brink in Loenen. Dit met het doel om de toch niet goed lopende samenwerking tussen de jongerenvereniging Spritshz en het Dorpscentrum weer glad te trekken. En dat is gelukt. Vorig jaar heeft hij afscheid genomen van het bestuur door drukte op zijn werk. Maar de samenwerking tussen de Jongerenvereniging en het Dorpscentrum is weer goed. Er worden zelfs meerdere activiteiten samen georganiseerd.

Daarnaast heeft Michel vanuit zijn bestuursfunctie diverse activiteiten opgestart in het dorp, zoals de jaarlijkse kofferbakmarktverkoop bij de nu bekende Loen’se Moandag en in sinds 2014 de activiteiten bij het Dorpscentrum op Koningsdag. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, wil hij binnenkort weer aan de slag als contactpersoon voor Spritshz bij het bestuur van De Brink te zijn. De jongerenvereniging bestaat al meer dan 40 jaar zonder subsidies, een prestatie die niet veel verenigingen in de gemeente Apeldoorn gehaald hebben. “Dat heb ik de burgemeester toch ook nog maar even verteld”, grapt Slief.

Niet alleen kon de uitreiking van het lintje niet doorgaan, door de coronacrisis was het ook voor vrienden en bekenden niet mogelijk om Michel persoonlijk te feliciteren. Daarom hebben zijn vrienden een drive-through bedacht. Op zaterdag kon iedereen die wilde door de Cornelis Hendrixstraat rijden om Michel en vrouw en twee kinderen op gepaste afstand te feliciteren. Alle afstandsmaatregelen werden in acht genomen en het werd een groot succes.

Foto: Hans Verheul