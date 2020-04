Dorpsgenoten samen aan de slag voor gratis maaltijd voor kwetsbaren

GEM. BRUMMEN – Maar liefst 400 gratis maaltijden werden vorige week vrijdag bezorgd bij inwoners in de gemeente Brummen. Een anonieme weldoener benaderde Johan van Zadelhoff van De Korenmolen en samen met collega-ondernemers en SWB werd in no-time een ‘maaltijddienst’ opgezet. Ook de komende weken worden gratis maaltijden uitgedeeld aan inwoners die het goed kunnen gebruiken.

De plek waar in de maand april iedere week de gratis maaltijden worden voorbereid is de keuken van De Korenmolen in Eerbeek. Johan van Zadelhoff werd benaderd door een dorpsgenoot, die anoniem wil blijven, die wat wilde doen voor inwoners die het op dit moment lastig hebben. De Korenmolen is nu tijdelijk gesloten en Van Zadelhoff bood direct zijn leegstaande keuken aan om maaltijden te gaan bereiden voor kwetsbare inwoners. “De dorpsgenoot was bereid de kosten als een soort van sponsoring voor zijn rekening te nemen. Samen met deze weldoener ben ik op zoek gegaan naar partners om dit plan verder vorm te geven.”, aldus Van Zadelhoff.

Burgemeester Alex van Hedel bracht het tweetal in contact met Stichting Welzijn Brummen. “Ik was meteen enthousiast en heb onze medewerking toegezegd,” laat SWB-directeur Martine Jurriens weten. “Wij hebben vanuit ons dagelijks werk veel contacten met inwoners en zicht op mensen die het nu extra lastig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze krap bij kas zitten, niet naar buiten durven of vanwege gezondheidsredenen zelf niet kunnen koken. Een team van medewerkers en vrijwilligers heeft afgelopen week honderden telefoontjes gepleegd om juist bij deze mensen te polsen of ze behoefte hebben aan de maaltijd. Ook partnerorganisaties hebben we benaderd, om na te gaan of zij inwoners kennen voor wie deze maaltijd goed van pas komt. En natuurlijk vergeten we de bezoekers van voedselbank niet.” Zonder uitzondering reageerden de mensen die werden opgebeld vol lof. “Niet alleen de geste van de gratis maaltijd werd er op prijs gesteld, maar ook dat men gebeld werd en even zijn of haar verhaal kwijt kon.”

Steeds meer vrijwilligers, ondernemers en verenigingen haakten aan. “Slager Gert-Jan van de Horst levert niet alleen het vlees voor de maaltijd, maar stelde ook zijn seal-apparatuur ter beschikking, waardoor de maaltijden gekoeld en vers op vier vrijdagen in april bezorgd kunnen worden,” laat Johan van Zadelhoff weten. Zelf ziet hij er in zijn keuken op toe dat de maaltijd volgens de strenge normen worden vervaardigd. “Niet alleen als het gaat om kwaliteit van de maaltijd, maar natuurlijk ook dat alle richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.” Mooi is dat de dames van het naaigroepje van SWB mondkapjes hebben gemaakt voor de koks en inpakkers van de maaltijden.

Van Zadelhoff is trots op zijn eigen team van medewerkers, die zich ook belangeloos voor dit project in zetten. “De maaltijden worden van dinsdag tot en met vrijdag gemaakt. We zorgen dat er in de keuken een beperkt aantal mensen volgens een rooster aan de maaltijden werkt. Dit met gepaste afstand van elkaar en met alle voorzorgsmaatregelen die gelden.”

Het initiatief duur vier weken. Niet alleen afgelopen vrijdag 3 april, ook op 10, 17 en 24 april worden maaltijden bezorgd. “Het bezorgen aan de deur gebeurt door vrijwilligers van onder andere De Korenmolen,” licht Johan van Zadelhoff toe. Martine Jurriens vult aan: “Dit spontane project is een prachtig voorbeeld van wat je met samenwerking met elkaar kunt bereiken. Het toont aan dat we in deze gemeente oprechte zorg hebben voor elkaar. Grote waardering voor al die vrijwilligers die hun steentje bijdragen.”

Burgemeester Alex van Heldel is trots op de inwoners van zijn gemeente: “Het is hartverwarmend om te zien hoe er allerlei initiatieven ontstaan om de medemens die het juist in deze bizarre periode extra moeilijk heeft, de helpende hand te bieden.”

Foto’s: Léontine van Geffen – Lamers

Foto: Burgemeester Alex van Hedel neemt een kijkje in de keuken van De Korenmolen, waar hard wordt gewerkt

​​​​​​​Foto2: Mevrouw Reinders uit Eerbeek ontvangt een maaltijd van een vrijwilliger