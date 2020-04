Doesburg vlagt voor de vrijheid

DOESBURG – Op donderdag 16 april was het 75 jaar geleden dat Doesburg werd bevrijd. Het stadje had de weken daarvoor flink onder vuur gelegen. De Duitsers die zich hier hadden verschanst, hadden het bevel gekregen de schipbrug over de IJssel te verdedigen tegen de Canadezen. Toch vertrokken zij uiteindelijk op 15 april, maar niet zonder eerst een flinke ravage aan te richten. Alle plekken waar de Canadezen een mooi uitzichtpunt, werden vernietigd. De toren van de Martinikerk werd verwoest, evenals de watertoren, walmolen en brug over de IJssel. De bevrijding was een grote opluchting in de getroffen stad. Een grote viering van 75 jaar bevrijding zit er dit jaar niet in, maar aan de oproep om op deze bewuste dag de vlag uit te hangen, werd massaal gehoor gegeven. De wapperende driekleur stond prachtig in de toch al pittoreske Windmolenstraat.

Foto: Linda Peppelman