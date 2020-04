Doesburg stopt met ophalen papier door vrijwilligers

DOESBURG – De gemeente Doesburg stopt per direct met de inzameling van oud papier door verenigingen. Dit lag sowieso al in de planning, maar door de coronacrisis is dit besluit een half jaar naar voren gehaald.

De inzameling van oud papier gebeurde tot voor kort door vrijwilligers van Sportclub Doesburg, Korfbalvereniging Rivalen, Stichting Buurtschap Noord-Oost en basisschool De Wetelaar. De gemeente ontving een vergoeding voor het ingezamelde papier, waarmee de verenigingen, stichting en school werden betaald. Een welkome aanvulling op de clubkas.

De vergoeding die gemeente ontvangt, is ondertussen echter naar 0 euro gedaald en dat betekent dat ook de vrijwilligers niet meer kunnen worden betaald. Ook is door het gebruik van de minicontainers voor oud papier de inzet van vrijwilligers eigenlijk overbodig. De containers kunnen worden gedaan door een inzamelvoertuig dat de container grijpt en leegschudt. Er komt geen mankracht meer bij kijken. Daarom was de het college al voornemens de inzameling door vrijwilligers per 1 januari 2021 stop te zetten.

Ondertussen was het al zo dat de inzameling door vrijwilligers was gestopt in verband met de coronamaatregelen. Afvalverwerker Circulus Berkel heeft de papierinzameling op zich genomen.

De gemeente realiseert zich dat de organisaties die papier ophaalden de opbrengsten in hun begroting hadden opgenomen. Daarom krijgen zij dit jaar een compensatie. Dit houdt voor de gemeente in dat de afvalinzameling dit jaar nog kostenneutraal gebeurt, volgend jaar zullen de kosten dalen.

De gemeente biedt de verenigingen, school en stichting een alternatieve inkomstenbron. Vanuit de verpakkingsindustrie wordt jaarlijks 1,18 euro per inwoner beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan het voorkomen en/of bestrijden van zwerfafval. De organisaties kunnen een deel van de openbare ruimte adopteren en dit tegen vergoeding vrij houden van zwerfafval.