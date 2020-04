Doesburg Rhedense Uitdaging biedt expertise en coaching aan verenigingen en stichtingen

GEM. DOESBURG / GEM. RHEDEN – De Doesburg – Rhedense Uitdaging bemiddelt tussen het lokale bedrijfsleven en stichtingen, verenigingen en andere inwonersinitiatieven. Het bedrijfsleven biedt via de Uitdaging met gesloten beurs spullen en faciliteiten aan. Ook is het mogelijk om kennis en coaching van experts uit het bedrijfsleven te koppelen aan deze organisaties.

Door de coronavirus zijn veel organisaties noodgedwongen gestopt met hun directe activiteiten. Dit is mogelijk het goede moment voor besturen en andere vrijwilligers om zich extra in hun organisatie te verdiepen, stelt de Doesburg – Rhedense Uitdaging voor. Om juist nu beleidsmatige klussen aan te pakken, even los te komen van de waan van de dag en zaken structureel te verbeteren. Besturen die willen sparren met een externe specialist of coachend advies en ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen door De Doesburg Rhedense Uitdaging in contact worden gebracht met professionals uit het bedrijfsleven die de organisatie coachend verder op weg kunnen helpen. Natuurlijk gaat dat in deze tijd via digitale mogelijkheden, zoals Skype, Microsoft Teams of iets dergelijks.

Zo zijn er heel uiteenlopende situaties waarin de Doesburg Rhedense Uitdaging aan een coach met de juiste expertise kan helpen. “Piekert uw bestuur over juridische kwesties, ben u al een tijdje op zoek naar de juiste woorden om uw fondsaanschrijving of projectplan smart en concreet te krijgen? Wilt u graag starten met slimmer organiseren via Excel of een ander computerprogramma? Of worstelt uw organisatie met het opstellen van een activiteiten-/promotie- of jaarplan?” Een aanvraag indienen kan via doesburgrhedenseuitdaging.nl. Contact opnemen kan ook via info@doesburgrhedenseuitdaging.nl, tel. 06 – 36324778 of 06-53860518.