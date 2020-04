Doesburg herdenkt met carillonspel en klokgelui

DOESBURG – Hoewel alle grote bevrijdingsfeesten en herdenkingen zijn afgelast, is in Doesburg een manier gevonden om stil te staan bij de gebeurtenissen van 75 jaar geleden. Door het luiden en bewust stilhouden van de klok en het bespelen van het carillon worden de vernielingen in de binnenstad herdacht en de bevrijding gevierd.

Woensdag 15 april 1945, één dag voor de bevrijding van Doesburg, trokken Duitse troepen weg uit deze omgeving en ook uit Doesburg. Gefrustreerd door het verlies van de oorlog, vluchtend voor de troepen van de geallieerden. Ze konden het niet nalaten op de valreep in Doesburg grote vernielingen aan te richten. De molen, aan de rand van de binnenstad (bij de Windmolenstraat) ging in vlammen op, de watertoren werd verwoest, de Martinikerk werd in brand gestoken en de toren werd met explosieven opgeblazen en viel met klokken en carillon met donderend geluid dwars door de brandende kerk. Een beangstigend schouwspel, dat oudere Doesburgers, die dit als kind meemaakten, zich nog goed herinneren. De schade was enorm. Alles rookte en walmde nog toen Doesburg op 16 april werd bevrijd.

Er was na de oorlog geen geld voor herstel van toren en kerk. De ruïne lag tot 1959 midden in de stad. De vroegere koningin Wilhelmina bracht toen een bezoek aan Doesburg en verklaarde: “Dit monument zal in ere hersteld worden.” Het zou nog dertien jaar duren voor het zover was, tot 1972.

Om deze dagen, de verwoesting van 15 april en de bevrijding van 16 april, te herdenken, bespeelt stadsbeiaardier Frans Haagen het carillon. Zo is er toch muziek mogelijk in de openbare ruimte en kan iedereen de herdenking op afstand meebeleven.

Op 15 april luidt de zware klok vanaf 12.00 uur langer dan anders. Om 12.10 uur, het tijdstip waarop in 1945 de toren instortte en omviel, zal de beiaardier met veel carillongeluid de verwoesting symbolisch laten horen. Daarna zwijgen carillon en luidklok verder de hele dag. Dan is er totale stilte, net zoals toen op die 15e april.

Ook de Klokken van Hoop, die de Doesburger kerken al enkele weken elke woensdag laten klinken, zullen deze dag zwijgen. Niet alleen die van de Martinikerk, ook de klokken van de Gasthuiskerk en St. Martinuskerk blijven stil. De Klokken van Hoop klinken al enkele weken op bijna 800 plekken in ons land, als teken van bemoediging en verbondenheid met elkaar in deze crisistijd. “Het zwijgen van de ‘klokken van hoop’ doet daar op deze 15e april niets aan af. Juist het zwijgen van deze klokken wordt zo ook een teken van verbondenheid met nog zoveel meer landen en mensen die slachtoffer zijn de verwoestende uitwerking van oorlog en geweld op hun leven”, aldus de initiatiefnemers. De Martinikerk en St. Martinuskerk zijn deze woensdag tussen 18.45 en 19.30 uur geopend voor eenieder die behoefte heeft aan bemoediging en hoop. Bij de St. Martinuskerk kunnen bovendien levensmiddelen worden ingeleverd voor de Voedselbank.

Op 16 april is er tussen 16.00 en 17.00 uur een speciaal carillonconcert. Dit concert maakt deel uit van een landelijke carillon-estafette, waarmee beiaardiers van Nederland met zo’n honderd bespelingen 75 jaar bevrijding vieren. Die estafette begon in het in 1944 al bevrijde zuiden van het land en gaat na 16 april verder. Frans Haagen verzorgt dit concert. Hij begint met het Wilhelmus en speelt vervolgens liederen uit Valerius-Gedenkklank en Amerikaanse bevrijdingsliederen, zoals We’ll Meet Again, Happy Days are here Again, Let Us Make a Sentimental Journey, It’s Time to Say Goodbye en ga zo maar door. Na 16 april zal tot 5 mei dagelijks het Doesburgs stadslied via het carillon te horen zijn.