Doesburg en omgeving achter de naaimachine voor mondkapjes

DOESBURG – De afgelopen weken zijn veel vrijwilligers in Doesburg en omgeving druk geweest met het naaien van mondkapjes. Deze actie, op initiatief van Ineke van Elk, is inmiddels afgerond. Ondertussen hebben de deelnemers van het naaiatelier voor anderstaligen een tweede actie opgezet.

De afgelopen week zijn de gemaakte mondkapjes rondgebracht bij hulpverleners in de eerste en tweedelijnszorg in Doesburg, evenals bij verpleeghuis Binnenrijk in Giesbeek. Er is grote behoefte aan. Ineke van Elk heeft veel reactie gehad op haar actie, zijn deze mondkapjes nou wel nuttig? “Ondanks alle tegenstrijdige berichten kan ik melden dat de kapjes met goedkeuring van de huisartsen in Zwolle waren. Daarnaast was op zondagochtend een viroloog bij het programma WNL die meldde dat bij vernieuwde inzichten van deze week, deze kapjes (chirurgische maskers) wel degelijk zin hebben, maar vooralsnog alleen binnen de zorg te gebruiken en niet op de IC”, meldt Van Elk.

De initiatiefneemster dankt iedereen die geholpen heeft door middel van een financiële bijdrage of korting op materiaal. Zo heeft Kledingherstel Doesburg de zaak beschikbaar gesteld en met de hele familie geholpen stof te knippen. Ook alle naaisters uit de wijde omgeving worden bedankt.

Dan is er nog het naaiatelier voor anderstaligen, dat normaal gesproken iedere week op woensdagmiddag bijeenkomt. Veel deelnemers hebben aan het project van Ineke meegewerkt, maar willen doorgaan met hun actie en de mondkapjes gaan maken voor een breder publiek, met name voor particulieren. “Mondkapjes kunnen het virus het meest effectief vertragen als ze breed gebruikt worden, want ze zouden kunnen voorkomen dat besmette mensen zonder symptomen de ziekte ongemerkt overdragen”, zegt initiatiefneemster Desirée Kester.

De dames van het naaiatelier gaan dubbelzijde mondkapjes maken van katoen, waarin de gebruiker zelf een filter kan plaatsen. Het worden wasbare en dus herbruikbare kapjes.

Overigens zijn de deelnemers ook bezig met het naaien van vlaggenslingers van diverse stoffen. Deze kunnen buiten worden opgehangen om bijvoorbeeld een dag als Koningsdag, waarop nu geen festiviteiten plaatsvinden, toch een feestelijk tintje mee te geven.

Wie belangstelling heeft voor mondkapjes of vlaggenslingers, kan contact opnemen met Antoinette Hovingh via antoinette.hovingh@gmail.com.