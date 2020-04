Doesburg Beweegt online

DOESBURG – Ook nu sportieve activiteiten, evenementen en bijeenkomsten niet door kunnen gaan, zit Doesburg Beweegt niet stul. Buurtsportcoach Ivet geeft via internet tips om te blijven bewegen. Dit doet zij samen met alle gymmeesters en -juffen van het Graafschap College en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Op YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden waarmee kinderen lekker in beweging kunnen komen. Zo zijn er elke dag instructiefilmpjes voor kinderen 4 tot 12 jaar waarmee ze aan te slag kunnen met bijvoorbeeld balanceren, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspellen en bewegen op muziek. De filmpjes zijn te vinden via Facebook van Doesburg Beweegt en via www.doesburgbeweegt.nl.