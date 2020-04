Digitale Koningsspelen bij Sportbedrijf Rheden

RHEDEN – Sportbedrijf Rheden houdt op vrijdag 24 april, in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, de Digitale Koningsspelen 2020. Tijdens een livestream via YouTube kunnen kinderen in de gemeente Rheden toch sporten, koken en knutselen.

Omdat alle officiële koningsspelen zijn afgelast, heeft de GSF het initiatief genomen om de Gelderse Online Koningsspelen te organiseren. Gemeente Rheden doet hier ook aan mee. Kinderen kunnen vanaf 8.55 uur online meedoen vanuit hun eigen woonkamer of tuin. Deze livestream wordt verzorgd door team sportstimulering van Sportbedrijf Rheden en verschillende docenten bewegingsonderwijs. Tijdens deze ochtend worden er verschillende spelletjes aangeboden. Kinderen kunnen vervolgens deze spelletjes zelf thuis onder begeleiding van ouders/verzorgers uitvoeren.

Om 8.55 uur begint de Livestream op deze link: YouTube. De kinderen worden hier verwelkomd op de Gelderse Online Koningsspelen van de gemeente Rheden. Daarna wordt snel doorgeschakeld naar Omroep Gelderland, want daar zal de officiële opening plaatsvinden. Dit kunnen de kinderen via de televisie volgen. De koningsspelen op YouTube duren daarna tot 12.10 uur.

Om deel te kunnen nemen heeft Sportbedrijf Rheden een materialenlijst en scoreformulier ontworpen. Deze kan worden gedownload op de website van het Sportbedrijf. Kijk op www.sportbedrijfrheden.nl voor meer informatie. Ook is het mogelijk om foto’s te sturen naar de livestream. Deze foto’s worden getoond tijdens de live-uitzending. De foto’s kunnen worden gestuurd naar w.dekker@rheden.nl.

Tijdens de ochtend zullen er letters verstopt zitten in het beeld, kinderen kunnen die verzamelen en zo het woord van de dag vormen. Ook kunnen ze een foto maken van hun scoreformulier en dit doorsturen. Dan wordt het op de livestream getoond.