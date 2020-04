Dievegge steelt haarproducten

VELP – “Soms heb je van die dagen dat je even een ‘bad-hairday’ hebt. Dan kies je ervoor om voor bijna 100 euro aan haarproducten te stelen bij een supermarkt in Velp.” Zo meldt de politie op Facebook dat agenten vrijdag 17 april een dame hebben aangehouden voor winkeldiefstal. De verdachte is ingesloten voor onderzoek.