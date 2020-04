Dierense Tanja van Langen wint 48 wandelgidsen

DIEREN – Tanja van Langen uit Dieren is in het trotse bezit gekomen van 48 wandelgidsen van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Uit handen van directeur Van der Mark mocht zij haar prijs in ontvangst nemen.

Van Langen stond al een jaar of drie ingeschreven voor deze prijs, die iedere maand uitgereikt wordt. Ze schreef zich in na een wandeling met wandelauteur Rob Wolfs (ook inwoner van Dieren). Regelmatig trekt de verpleegkundige eropuit om een wandeling te maken met haar man of vriendinnen. Binnenkort gaat ze op ‘hoogtestage’ naar Limburg om een beetje op conditie te komen voor de zomervakantie, die wandelend in de Morvan in Frankrijk volbracht gaat worden.