Dierense huisartsen: denk vast na over behandelwensen

DIEREN – De huisartsen van de Dierense huisartsengroep Hagenau hebben een videoboodschap opgenomen voor hun patiënten. Hierin leggen zij uit welke impact een infectie met het coronavirus kan hebben. De meeste patiënten ervaren milde klachten, maar met name bij ouderen kan de ziekte grotere gevolgen hebben. Een opname in het ziekenhuis en de nasleep van de ziekte hebben grote impact op het leven van de patiënt. De huisartsen vragen aan hun patiënten om vast na te denken over wat zij willen. Willen ze nog wel naar de intensive care? Aan de beademing? Dat lange revalidatietraject, met bovendien een onzekere uitkomst? Op www.thuisarts.nl is hierover meer informatie te vinden. De huisartsen wijzen erop dat het verstandig is tijdig na te denken over behandelwensen.

De videoboodschap is te vinden op YouTube en op www.hagenau.nl.

Foto: Screenshot YouTube