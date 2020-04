Den Eikenboom onherkenbaar in de steigers

LOENEN – Onlangs hebben steigerbouwers een omvangrijke klus gehad om hotel Den Eikenboom in Loenen in de steigers te zetten. De ervaren bouwers hadden het karwei in korte tijd geklaard. Het oude gebouw, dat geheel gerestaureerd moet worden, bevat naast het hotel en woonhuis ook een boerderij dat aan de achterkant is gelegen. Vooral de boerderij, maar ook het woonhuis is zeer bouwvallig. Jarenlang heeft het gebouw leeg gestaan. Eigenaar Fred Janssen wil de oude herberg weer in ere herstellen. Hij denkt dat de restauratie ruim twee jaar in beslag gaat nemen. Wanneer de restaurateurs in Loenen daadwerkelijk beginnen aan de grote klus is nog niet bekend. Eerst moeten andere objecten afgerond zijn.

Foto: Linda Peppelman