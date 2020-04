Deelname aan Kunst in de Vensterbank groeit

DOESBURG – Kunstenaars Liset van Dommelen en Henk Kuipers in Doesburg zijn onlangs gestart met de actie Kunst in de Vensterbank. Nu musea gesloten zijn en activiteiten als de Culturele Zondag in Doesburg niet meer doorgaan, roepen zij kunstenaars op om via hun vensterbanken het straatbeeld te verlevendigen met kunstwerken. Inmiddels zijn er al meer dan tien adressen in Doesburg en Dieren die meedoen aan Kunst in de Vensterbank.

Als alternatief voor de afgelaste Culturele Route in Doesburg maakten Liset en Henk zondag 5 april een wandeling langs de deelnemende adressen. Om de deelnemers een hart onder de riem te steken hadden ze een spandoek gemaakt met de tekst ‘Super dat je mee doet’.

Het leuke van het project is dat iedereen mee kan doen. Enkele professionele kunstenaars zijn van de partij, maar ook amateurkunstenaars en andere creatieven delen hun werk via de vensterbank. “De wandeling leidde tot een paar mooie gesprekken (uiteraard op enige afstand) en het ziet er naar uit dat er nog heel wat huizen bijkomen”, melden de initiatiefnemers.

Om de actie en deelname in goede banen te leiden, hebben Liset en Henk een instagram-account aangemaakt getiteld kunst_in_de_vensterbank. Deelnemers kunnen een foto van het raam, met adres, insturen naar henkk@kpnmail.nl, dan wordt de deelname vermeld op het instagram-account. Nieuwe deelnemers zijn dus nog steeds van harte welkom.