Crisisservice met thuisbezorgen bij winkeliers van Veelzijdig Velp

VELP – Veelzijdig Velp, de ondernemersvereniging in het centrum van Velp, introduceert een crisisservice voor alle klanten. Wie niet meer naar het centrum durft om aankopen te doen, kan deze bestellen en thuis laten bezorgen.

Door de inmiddels bekende omstandigheden zijn klanten huiverig om hun huis te verlaten en te gaan winkelen in het centrum van Velp. Alle ondernemers hebben allerlei voorzieningen getroffen om optimaal gehoor te geven aan de oproep van de overheid. Zo zijn de openingstijden zo her en der aangepast en wordt direct contact met de klanten geminimaliseerd middels schermen en eenrichtingsverkeer in de winkels. Veilig betalen en gebruik maken van gereinigde winkelwagentjes en -mandjes horen daarbij. Ondanks alle maatregelen blijven bezoekers weg uit het centrum van het dorp. Veelzijdig Velp denkt dat het verlangen om te shoppen er wel is, maar begrijpt dat angst om het coronavirus terecht erg groot is.

Ondanks dat een aantal winkels hun deuren al enige tijd heeft gesloten, is er nog een breed aanbod in het centrum waar klanten gebruik van kunnen maken. Veelzijdig Velp heeft daarom een crisisservice in het leven geroepen. Zo is op de website van Veelzijdig Velp alle informatie te vinden over welke winkels, met al hun veiligheidsvoorzieningen, nog open zijn en op welke tijden.

Een groot deel van die bedrijven levert zogenoemde crisisservice. Dit betekent dat bestellingen die voor 16.00 uur worden gedaan, de volgende dag thuis worden bezorgd. Veel bedrijven hebben zelf zo’n bezorgdienst, maar Veelzijdig Velp stelt indien nodig ook een eigen bezorgservice in om zoveel mogelijk klanten op hun wenken te bedienen.

Een overzicht van alle deelnemende bedrijven, ingedeeld in categorieën, is te vinden op www.veelzijdigvelp.nl onder het kopje winkelen. Bij elke ondernemer staat vermeld of de zaak open is, op welke tijden en of er crisisservice wordt verleend. Bestellen gaat bij de winkelier zelf.

De winkeliers van Veelzijdig Velp denken met deze service hun klanten op een speciale manier van dienst te kunnen zijn en het centrum weer een beetje meer open te stellen: “In deze tijd van crisis is het doen van aankopen bij de lokale ondernemers van cruciaal belang.”