Corona-meldpunt bij SP Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden neemt, net als het Rijk, maatregelen om de coronacrisis te lijf te gaan. De situatie is ingrijpend, voor mensen die met de ziekte te maken krijgen, werknemers in de zorg of ondernemers die hun bedrijf stil zien vallen. Omdat de gemeente ook niet alles kan weten of overzien, wil de Rhedense SP de vinger aan de pols houden. “Dit doen wij door in de gemeenteraad vragen te stellen, maar ook door verhalen van mensen te horen. We willen weten hoe het met u gaat en of er dingen zijn waar u tegenaan loopt. Met werk, met school, met uw financiële situatie. Of komt u in de knel met het betalen van uw woonlasten? Laat het ons weten.” De SP hoopt door het aanhoren van ervaringen een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de coronacrisis en waar mensen nu tegenaan lopen. De Rhedense afdeling is bereikbaar via rheden@sp.nl of tel. 06-53105269.