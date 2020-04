Corona Facebookgroep in Loenen

LOENEN – Wie in Loenen het lastig vindt om boodschappen te gaan doen of medicijnen halen, is vaak aangewezen op de buren of bekenden. Burenhulp is in deze tijd zeer belangrijk. Om mooie initiatieven in Loenen een centraal punt te geven is een Facebookgroep Coronahulp Loenen opgericht. Hier kunnen initiatieven met elkaar gedeeld worden. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, kunnen Loenenaren worden ontzorgd. Er moet vooral gedacht worden aan ouderen en risicogroepen. Wie hulp kan bieden of hulp nodig heeft, kan terecht op de Facebookgroep Coronoahulp in Loenen. De hulp is gratis. Men kan ook bellen voor de hulpvraag bij het bestuur van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek, Hanny van Ark, tel. 055-5052051.